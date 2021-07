Fotografen van Fotoclub Zonhoven Centrum exposeren in Pelt

Veel verenigingen vonden het in de coronaperiode moeilijk om te overleven. Het samenkomen was vaak moeilijk en digitale bijeenkomsten waren niet altijd prettig om te doen. Voor leden van een fotoclub was er nog een extra complicatie: zij willen foto’s maken en die aan elkaar tonen. De vorig jaar opgerichte Fotoclub Zonhoven Centrum vzw (FCZC vzw) is daar anders mee omgegaan, waar mogelijk zijn ze, binnen de regels, uitstappen blijven maken en hebben zij de clubbijeenkomsten elke maand door laten gaan. Soms fysiek, vaak digitaal.

Voorproefje

Nu de coronaregels versoepeld zijn, trekken zij er ook weer op uit met elkaar. Een van de eerste uitstappen ging naar het Fotofestival Lens op de Mens dat van 6 juni tot 30 september in Pelt georganiseerd wordt. Twee van de leden van FCZC waren geselecteerd om op dit fotofestival eigen werk te tonen. Een eervolle uitverkiezing voor deze nog zo jonge fotoclub.

Van de fotografen Freddy Knippenberg en Yvonne Westhof waren meerdere markante foto’s voor de tentoonstelling geselecteerd. De voltallige club, met gastfotograaf Fonsy Schoeters, bekeken met veel plezier op vrijdag 9 juli de fototentoonstelling en complimenteerden Yvonne en Freddy met het door hen getoonde werk. Een voorproefje van de fototentoonstellingen die deze actieve, jonge fotoclub de komende maanden zelf nog gaat organiseren.