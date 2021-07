Magisch realisme vult kerkje in As

Nog tot het eind van de maand juli loopt in de Sint-Aldegondiskerk van As een opvallende tentoonstelling van beelden en schilderijen onder de titel ‘Dreamscapes’.

Zondagochtend 11 juli, naar aanleiding van de Vlaamse feestdag waren een 60-tal bezoekers getuige van de virtuoze klanken van de jonge pianiste Marie François uit Eksel tussen al dat fraais. Kunsthandelaar Francis Hebda uit Houthalen heeft samen met zijn Nederlandse vennoot Marcel Salome een indrukwekkende verzameling beelden, sculpturen en schilderijen naar het historisch kerkje in As gebracht. Zelf gebruiken ze de term “Imaginair Realisme” om de verschillende kunststromingen te omvatten. Monumentale beelden van prof. P. Lasak of Hans-Peter Mader, de kleurrijke glaskunst van de familie Borowski of de surrealistische schilderijen van onder meer Hans Kanters en van vele anderen zijn een bezoekje zeker waard.

Open tot en met 30 juli, van donderdag tot en met zondag van 11 tot 17 uur. Toegang is gratis. Inlichtingen: 0475/69.10.17.

Foto’s: I.P.