Ferm Bocholt fiets door de heide

“We fietsten van Bocholt, langs Bree, Neeroeteren en Dilsen naar Maasmechelen”, klinkt het bij de dames van Ferm Bocholt. “Daar fietsten we over het nieuwe fietspad ‘Fietsen door de heide’ in het Nationaal Park Hoge Kempen. Je fietst er over een houten panoramabrug van 294 meter lang die uitzicht biedt over de bos- en heidevlaktes van de Maasmechelse heide. Daarna ging het via Oudsbergen met de nodige haltes weer naar Bocholt. Het was een zeer mooie tocht van ongeveer 82 kilometer.”