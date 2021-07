Marc geeft voor de honderdste keer bloed

Het was een dubbele viering voor Marc, want het was ook zijn verjaardag op deze dag. Van de lokale afdeling Zwartberg ontving hij een wijnpakket van de wereldwinkel. Ook van het bloedtransfusiecenter kreeg hij een attentie als dank. Zijn echtgenote Roos helpt als vrijwilliger op de bloedcollectes, dus zij was ook van de partij.

Eind september is er weer een collecte in As in de Drieschaar. Iedereen vanaf 18 jaar kan donor worden, want bloed is er altijd nodig.