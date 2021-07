Mark Cavendish beleeft een sprookje in deze Tour de France. Hij won al vier ritten en staat stevig in het groen. Op de vraag hoe lang de 36-jarige renner nog blijft koersen kent hij het antwoord niet. “Ik ben er wel al mee bezig”, sprak hij op de rustdag tijdens een persmoment van zijn team, “maar eerlijk gezegd moet ik eerst nog eens praten met Patrick (Lefevere) over de toekomst.”