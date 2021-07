Peter Sagan onder het mes voor ontsteking in de knie na val in de Tour

Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan (BORA-hansgrohe) is in Monaco geopereerd aan de knie. De Slovaak kwam in de derde etappe van de Tour de France ten val en gaf uiteindelijk voor de start van de twaalfde etappe op nadat de wonde in zijn knie ontstoken raakte. Omdat een antibioticakuur geen soelaas bracht, moest een slijmbeurs operatief verwijderd worden. Voor Sagan, die wil deelnemen aan de Olympische Spelen, heeft de operatie echter geen al te grote gevolgen: over enkele dagen mag hij alweer rustig trainen.

Het was Sagans ploeg BORA-hansgrohe die het nieuws in een aankondiging op zijn website wereldkundig maakte. “Na zijn opgave in de Tour de France onderging Peter Sagan een kleine ingreep in Monaco. De drievoudige wereldkampioen voelt zich goed en zal snel opnieuw kunnen fietsen”, klonk het.

“Eerst en vooral wil ik het management en de ploegdokters – Christophe Edler in het bijzonder – bedanken voor hun steun en zorgen sinds mijn val in de derde rit. Daarnaast ben ik dankbaar voor alle steunberichten die ik kreeg van mijn ploegmaats, vrienden en fans van over de hele wereld. Ik apprecieer het enorm”, reageerde Sagan zelf op de website van de ploeg.”

Oppervlakkige ontsteking

“In de derde rit kwam ik ten val waardoor mijn kettingblad een diepe wonde maakte net boven mijn patellapees”, doet de Slovaak verder het relaas van zijn val. “We hebben geprobeerd om de wonde zo goed mogelijk proper te maken om infecties door kettingvet en andere vuiligheid te vermijden, maar het mocht niet baten. Enkele dagen later kreeg ik een ontsteking in een slijmbeurs net boven de patellapees waardoor ik de Tour moest verlaten. Ik wil ook nog het medische team van het IM2S ziekenhuis in Monaco bedanken om op zo’n korte termijn een uitstekende ingreep uit te voeren en voor de vlotte samenwerking met de medische staf van het team. Ik voel me al veel beter en alles ziet er momenteel goed uit.”

Peter Sagan kwam in de derde rit van de Tour ten val toen hij en Caleb Ewan in elkaar haakten. Een dag later werd Sagan nog vijfde. Ook in de zesde etappe finishte hij in de top vijf, maar na een achtste plek in etappe 8 moest hij er toch noodgedwongen de brui aan geven. Voor zijn deelname aan de Spelen over enkele weken moet hij evenwel niet vrezen.