Zorg en Gezondheid kan jongeren die met vliegtuig terugkeerden uit Spanje niet beboeten

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid kan de jongeren die in Spanje positief testten op het coronavirus en toch met het vliegtuig terugkeerden in plaats van met de voorziene bussen, niet beboeten. Dat hebben de juristen van het agentschap aangegeven.

Zaterdag had Zorg en Gezondheid aangegeven dat het de juridische mogelijkheden onderzocht om een administratieve boete op te leggen. Meer dan twintig jongeren die met een organisatie op reis waren in Spanje en daar besmet geraakten met het coronavirus, zouden het vliegtuig terug naar België hebben genomen in plaats van de voorziene bussen.

Volgens woordvoerder Joris Moonens heeft de juridische dienst de mogelijkheden bekeken, maar blijkt het agentschap niet bevoegd om boetes op te leggen in dergelijke gevallen. “Wij kunnen enkel sanctioneren wanneer er hier in Vlaanderen bijvoorbeeld quarantainemaatregelen geschonden worden.”

Over het precieze aantal jongeren dat met het vliegtuig terugkeerde, bestaat ook nog steeds onduidelijkheid. “Wij hebben van de organisatie Summer Bash de namen doorgekregen van enkele besmette jongeren die het vliegtuig namen. Van Jongerentravel hebben we nog geen gegevens.”

