Tesla-CEO Elon Musk moet zich maandag voor een Amerikaanse rechtbank verantwoorden voor zijn rol in de controversiële aankoop van zonnepanelenfabrikant SolarCity. Op het moment van de overname was Musk ook voorzitter van SolarCity. Investeerders trokken naar de rechter omdat ze vonden dat Musk tekort is geschoten toen hij in 2016 besloot om SolarCity voor 2,6 miljard dollar over te nemen.