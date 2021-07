Waalse vrijwilligster in natuurpark aangevallen door jachtluipaard wanneer ze dier eten wilt geven

De 18-jarige Amandine Lequime is eerder dit jaar aan de dood ontsnapt toen een jachtluipaard haar aanviel. Het meisje was in april naar Zuid-Afrika getrokken om er vrijwilligerswerk te doen in een natuurpark en moest dat bijna met haar leven bekopen. Toen ze samen met een andere vrijwilliger de jachtluipaarden ging eten geven, viel één dier haar aan. Een manager van het park zag alles gebeuren en kon het dier na enkele seconden wegjagen. Amandine werd met verschillende bijtwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Momenteel wordt het incident onderzocht door de politie.