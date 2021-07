Voert Macron de verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel in? En volgt ook ons land?

Twee dagen voor le quatorze juillet en iets meer dan twee maanden nadat hij de kalender voor de terugkeer naar het normale leven aankondigde, spreekt president Macron maandagavond zijn landgenoten opnieuw toe. Noodgedwongen. Want de aanpak van de deltavariant vraagt nieuwe maatregelen. Een van de mogelijke aankondigingen maandagavond om 20 uur is de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel. Ook in ons land wordt daar nog altijd door verschillende partijen op aangedrongen. “We willen de verplichting nog in orde krijgen voor het zomerreces”, zegt Margot Cloet van zorgkoepel Zorgnet-Icuro .