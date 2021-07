Jeugdbewegingen zien het niet zitten om iedereen op kamp te testen op corona

“Praktisch onhaalbaar en onbetaalbaar.” Dat is de reactie van de jeugdbewegingen op het voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om alle kinderen te testen voor ze op kamp vertrekken. De jeugdbewegingen houden zich aan de strikte regels en de noodprocedure die ook vorig jaar al van kracht waren. En dat is ruim voldoende om een zorgeloos kamp te beleven, klinkt het. Dat merkte we vanmorgen zelf bij de Chiro van Dessel die op kamp zijn in Heusden-Zolder.