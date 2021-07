Gemoederen raken verhit na EK-finale

Genk

Tijdens en na de wedstrijd schreef de politie in Genk meer dan 40 processenverbaal uit, onder meer voor verkeersinbreuken maar ook voor he afsteken van vuurwerk. In Maasmechelen raakten de gemoederen verhit na middernacht. Er brak een vechtpartij uit aan de Koninginnelaan ter hoogte van de Pauwengraaf in Maasmechelen. Verschillende politieploegen kwamen ter plaatse. Uiteindelijk werd er één persoon bestuurlijk aangehouden. Een politieagent raakte gewond.