Italianen volgen zenuwslopende finale op het Stadsplein in Genk. — © TV Limburg

Genk

In een spannende finale haalde Italië het in een kolkend Wembley van thuisland Engeland na strafschoppen. Op het Stadsplein in Genk volgde de Italiaanse massa nagelbijtend de wedstrijd. Het werd een rollercoaster van emoties.