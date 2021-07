Broekpakken en blazers zijn hip voor alle leeftijden en dat tonen deze BV’s

Of het nu gaat om grote modehuizen of budgetvriendelijke modeketens: wie geregeld de webshops of etalages afschuimt, weet dat broekpakken en blazers alomtegenwoordig zijn. En dat werd afgelopen weekend nog maar eens bewezen door onder meer voormalig VRT-nieuwsanker Martine Tanghe, Villa politica-boegbeeld Linda De Win en fotografe Marie Wynants.

Zo koos die laatste voor haar huwelijk met Bazart-frontman Mathieu Terryn (27) voor een lange, witte blazer van Café Costume, bekend van hun gedetailleerde en op maat gemaakte pakken. Dat combineerde ze feilloos met een paar glanzende groene sandalen van Virginie Morobé.

Ook Martine Tanghe koos dit weekend voor een stijlvolle outfit en trok een broekpak aan met ruitjesmotief. De nonchalant vallende broek en bijhorende blazer behoren tot de vorige Icons-collectie van Emporio Armani. Het voormalige VRT-nieuwsanker werd op 11 juli in de bloemetjes gezet en mocht een Vlaams ereteken ontvangen. Dat kreeg ze in het Errerahuis, de ambtswoning van de Vlaamse regering, voor haar verdiensten voor de Vlaamse televisiejournalistiek en haar correct en helder taalgebruik.

Martine Tanghe in het gezelschap van Vlaams minister-president Jan Jambon en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle. — © BELGA

Tenslotte verscheen ook haar collega, Linda De Win, dit weekend in een elegant broekpak. Voor haar laatste aflevering trok ze een lichtblauw, aansluitend broekpak aan van de Spaanse modeketen Zara. De Win werd door Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) in de plantentuin in Meise in de bloemetjes gezet voor haar carrière.

Linda De Win in het gezelschap van Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans — © BELGA

Zelf op zoek naar een stijlvol broekpak? Wij hebben er alvast enkele op een rijtje gezet.

1. Blauwe blazer 149 euro en broek 79,95 euro bij Massimo Dutti 2. Roze blazer 209,95 euro en broek 139,95 euro bij Scotch & Soda 3. Muntgroene blazer 449 euro en broek 229 euro bij Hugo Boss 4. Beige blazer 29,99 euro en broek 24,99 euro van Jacqueline de Yong bij Zeb. 5. Zeegroene blazer 60 euro en broek 50 euro bij WE.