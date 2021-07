Nationale feestdag op 21 juli zal volledig in het teken van ‘coronahelden’ staan

De traditionele plechtigheid ter ere van de nationale feestdag op het Paleizenplein in Brussel zal dit jaar volledig in het teken staan van iedereen die zich de afgelopen maanden heeft ingezet in de strijd tegen de coronapandemie. Dat is maandag bekendgemaakt. Het militair en burgerlijk defilé vindt na een jaar afwezigheid dus opnieuw plaats, maar voor het traditionele vuurwerk en het volksfeest in het Warandepark is het nog te vroeg.