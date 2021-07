Chinese zeilploeg boos om hotel voor Olympische Spelen: in hun ‘bubbel’ komen ze voortdurend toeristen tegen

De Chinese zeilploeg die intussen in Japan is aangekomen om deel te nemen aan de Olympische Spelen, hekelt het feit dat hun bubbel in het hotel waar ze verblijven geschonden wordt. De atleten komen er namelijk in contact met plaatselijke toeristen. Dat meldt een Chinees staatsmedium.

Met de zeilploeg heeft een eerste groep atleten van de Chinese delegatie zijn tenten opgeslagen in Japan. Ze verblijven in een hotel dat is toegewezen door het organisatiecomité op het eiland Enoshima, waar de zeilcompetities georganiseerd worden.

Het hotel ontvangt echter ook plaatselijke toeristen, waardoor de atleten volgens verantwoordelijken van de Chinese zeilploeg het risico lopen besmet te worden met het coronavirus in de gemeenschappelijke ruimtes, zoals het restaurant.

“We overleggen momenteel met het organisatiecomité”, verklaarde Zhang Xiaodong, voorzitster van de Chinese zeilfederatie. “Er is een verdieping gereserveerd voor het Chinese team. Maar dat er contact is met toeristen is duidelijk een risico.”

De met een jaar uitgestelde Spelen in Tokio vinden plaats van 23 juli tot en met 8 augustus. Vorige week werd beslist dat de Spelen hoofdzakelijk achter gesloten deuren zullen plaatsvinden, gezien de toename van het aantal coronabesmettingen in Japan.