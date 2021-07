Val di Sole en Rucphen maken nieuwe Wereldbeker veldrijden compleet die begint in Amerika

De Internationale Wielerunie (UCI) gaf de Wereldbeker veldrijden vrij die in de winter van 2021-2022 wordt gehouden. De wereldbekerproef in Italiaanse Val di Sole wordt op 12 december gehouden. Op 18 december is het Nederlandse Rucphen aan de beurt.

Na een onderbreking van één jaar zijn de Amerikaanse manches terug die de Wereldbeker openen. Nieuw is o.a. het Italiaanse Val di Sole in december,in een maand waarin de wedstrijden elkaar bijzonder snel opvolgen. Na Antwerpen op 5 december is het Italiaanse Trentino aan de beurt. “Dit is een bijzonder mooie aanwinst op de kalender”, zegt de CEO van Flanders Classics, Tomas Van Den Spiegel. “Val di Sole heeft tonnen ervaring in het offroad fietsen door de organisatie van de Wereldbekermanches in het mountainbiken. Het is ook de gastheer voor het WK mountainbike van einde augustus. Ze zijn een betrouwbare organisatie die haar ervaring zonder twijfel kunnen gebruiken om een veldrit op het hoogste niveau te organiseren.”

Rucphen komt er ook bij. Vorig jaar werd daar het Nederlands kampioenschap georganiseerd. Deze proef is het begin van de kerstperiode. Flamanville in Normandië is de voorlaatste proef van een circuit dat al even traditioneel afsluit in het Nederlandse Hoogerheide, thuis bij Adrie van der Poel.

De Wereldbekerkalender: 10 oktober: Waterloo (VS), 13 oktober: Fayetteville (VS), 17 oktober: Iowa City (VS), 24 oktober: Zonhoven, 31 oktober: Overijse, 14 november: Tabor (Tsj), 21 november: Koksijde, 5 december: Antwerpen, 12 december: Val di Sole (Ita), 18 december: Rucphen (Ned), 19 december: Namen, 26 december: Dendermonde, 2 januari 2022: Hulst (Ned), 16 januari: Flamanville (Fra), 23 januari: Hoogerheide (Ned). (hc)