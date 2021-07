In een beek vlakbij camping Dallas in Blankenberge werd zondag een levenloos lichaam aangetroffen, wellicht dat van Jimmy Vanhoucke. — © tlg, rr

Oostende/Blankenberge

Het levenloos lichaam dat zondagmiddag gevonden werd in een beek vlakbij camping Dallas in Blankenberge is wellicht dat van Jimmy Vanhoucke (39) uit Oostende. De dertiger was al sinds januari vermist. Het parket laat weten dat de officiële identificatie nog loopt.