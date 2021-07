Prins William, Boris Johnson en rest van Engeland furieus na racistische beledigingen voor Rashford, Sancho en Saka: “Dit is precies waarom wij knielen”

De tragische nederlaag in de EK-finale tegen Italië heeft voor de Engelsen nog een inktzwart randje gekregen. Na de wedstrijd werden Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka, die allemaal hun penalty misten in de strafschoppenreeks, racistisch beledigd op sociale media. De politie heeft al een onderzoek ingesteld. Prins William en eerste minister Boris Johnson waren één van de velen die hun afschuw uitspraken. “Zij die dit gedaan hebben, zouden zich moeten schamen.”

“Deze mensen brengen de Engelse nationale ploeg en alle echte fans die wilden genieten van één van de belangrijkste matchen in onze geschiedenis in verlegenheid”, reageerde een woordvoerder van de nationale ploeg bij BBC. “Wat halen mensen zich eigenlijk in hun hoofd als ze online gaan en die spelers beledigen? Wat is er mis met sommige mensen?”, zei voormalig Engels kapitein Alan Shearer bij de openbare omroep. “Het is gewoon zo triest en belachelijk. Ik hoop dat de sociale mediabedrijven onthullen wie deze individuen zijn, want dit is echt walgelijk.” Op Twitter kreeg hij bijval van Match Of The Day-presentator Gary Lineker, zowat de invloedrijkste man in het Engelse voetbal.

Zelfs prins William laat van zich horen

Prins William, een aandachtig toeschouwer op Wembley zondagavond, mengde zich ook in het debat. “Ik word ziek van de racistische beledigingen die de spelers van Engeland na de match moesten verduren. Het is compleet onaanvaardbaar dat spelers dit verwerpelijke gedrag zouden moeten doorstaan. Dit moet nu meteen stoppen en iedereen die hierbij betrokken is moet aansprakelijk worden gesteld.”

Ook Arsenal, de club van Saka, en de Engelse voetbalbond zijn met een statement gekomen dat de uitlatingen ten strengste veroordeelt. Allebei roepen ze sociale mediabedrijven op in actie te schieten. “Zij moeten nu iets doen om te zorgen dat deze walgelijke beledigingen waar spelers elke dag aan onderworpen worden meteen stoppen”, klinkt het. Ruim twee maanden geleden gingen de Engelse Premier League-clubs al over tot een enkele dagen durende boycot van sociale media uit onvrede met de racistische beledigingen die hun spelers er naar hun hoofd krijgen.

Black Lives Matter

Nog voor het toernooi begon, lieten de Engelse fans zich al negatief opmerken door de spelers uit te fluiten toen die knielden voor Black Lives Matter, een symbolische geste om aan te geven dat zwarten en blanken nog steeds niet gelijk zijn in onze samenleving. Brits parlementslid David Lammy (Labour) deelde maandagochtend een paar afschuwelijke printscreens van voetbalfans die na de penaltymissers van het drietal aanmoedigen tot geweld tegen zwarten. “Dit is precies waarom wij knielen”, schreef hij erbij. “We bidden voor een betere toekomst.”

Eerste minister Boris Johnson sprak op zijn Twitteraccount ook zijn afschuw uit. “Deze Engelse ploeg zou gevierd moeten worden als helden, niet racistisch beledigd op sociale media. Zij die hiervoor verantwoordelijk zijn zouden beschaamd moeten zijn.” Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel zegt dat ze “hiervan walgt”. “Hier is geen plaats voor in ons land en ik steun de politie om de daders hiervoor verantwoordelijk te stellen.”

Roep om zware straffen

Die uitspraken stuitten echter op scherpe kritiek van de oppositie van Labour. Die brengen in herinnering dat Johnson naliet zich duidelijk uit te spreken toen de fans de knielende spelers uitjouwden.

Ook Manchester United-icoon Gary Neville kwam om die reden met een snoeihard betoog tegen zijn eerste minister bij Sky News. “Sorry, maar dit begint gewoon aan de top, zoals ouders ook het slechte voorbeeld kunnen geven aan hun kinderen”, verwees hij naar Johnson. “We zitten met een probleem binnen het voetbal, waarbij het gevoel leeft dat het oké is spelers te veroordelen voor hun sportieve prestaties omwille van hun huidskleur. Het is triest, maar ik verwachtte dit al vanaf het moment dat die drie jongens hun penalty gisteren misten. Hier moet gevolg aan gegeven worden om duidelijk te maken dat dit niet oké is. Niet alleen door de sociale mediabedrijven, maar ook door de voetbalbonden FA, UEFA en de FIFA. Enkel zware straffen zijn hier gepast.”

Voormalig profvoetballer en coach Leroy Rosenior, ambassadeur voor de Engelse antiracismefederatie Show Racism The Red Card, liet verstaan geen genoegen met enkel verontwaardigde woorden van prominenten. Op de BBC roept hij de regering op harder op te treden. “Ik heb mijn buik vol van mensen die gewoon met de vinger wijzen en zeggen ‘ze moeten dit niet doen’. Die jongens hebben meer dan eender wie gedaan om iedereen samen te brengen.”