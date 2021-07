Jos Verstappen: “Toen Max zeven jaar was, zag ik dat hij iets speciaals had”

Max Verstappen is onder de vleugels van zijn vader uitgegroeid tot de F1-piloot die we vandaag kennen. “Toen hij zeven jaar oud was, zag ik dat hij iets speciaals had,” verklaarde Verstappen Senior aan ‘Speedweek.’ “Hij was altijd ongelooflijk snel in de eerste ronde op koude banden. En bij het inhalen. Je kunt zien waar iemand kan inhalen, hoe hij het voorbereid, Max was daar altijd heel goed in.”

Het kostte ook voor vader Jos bloed, zweet en tranen maar de voormalige F1-piloot geloofde in het kunnen van zijn zoon. “Voor mij was het elk jaar tussen de 80.000 en 100.000 kilometer met de bus”, voegt Verstappen senior toe. ”Ik prepareerde ook de motoren, was monteur en huisvader. Dat kostte me veel tijd en geld en dat had ik niet gedaan als ik zijn talent niet had gezien.”

© Red Bull Racing

Winnaarsmentaliteit

Hij geeft ook toe dat hij soms streng was voor zijn zoon, maar dat deed hij naar eigen zeggen om hem een winnaarsmentaliteit bij te brengen. “Ik denk wel dat het moeilijk was voor Max”, zei hij. “We gingen niet naar het circuit om achter de anderen aan te rijden. We gingen erheen om te winnen, dat is wat ik Max geleerd heb. “Ik wilde altijd alleen maar winnen, winnen, winnen. Dat is wat ik hem vroeg om te doen.”

Jos bleef altijd nauw betrokken bij de carrière van zijn zoon, maar na zijn eerste seizoen bij Toro Rosso zette hij een stap terug. “Ik was er volledig bij betrokken, ook om Max te laten zien hoe hij met het team moet werken. Het leuke is dat we elkaar nog steeds spreken, elke dag dat Max rijdt. We bellen elkaar en praten over hoe het is gegaan en wat er aan de hand is. Ik vertel hem ook mijn mening erover. Ik vertel het hem gewoon, hij hoeft niet te antwoorden, maar ik weet dat hij erover nadenkt. Dat is het enige wat ik wil.” (F1journaal.be)