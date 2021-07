Infovergadering geurstudie Biopower Kreyel

Door de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen zal deze openbare commissie digitaal plaatsvinden via MS Teams. “De omgevingsinspectie zal de eindconclusie van de Vlaamse Milieu inspectie met betrekking tot de klachten van geurhinder rond voormalig NPG, thans biopower, in Kreyel toelichten”, opent burgemeester Stijn Van Baelen.

Gezien de belangrijkheid van dit dossier vinden de burgemeester en schepen van milieu Vanmierlo Erik, het opportuun dat de ganse gemeenteraad een toelichting krijgt over de geurstudie. “Alsook over de bevindingen van de inspectiediensten. Op die manier waarborgen we de transparantie naar de gemeenschap van Bocholt en in het bijzonder Kreyel. De inspectie is tevens ingegaan op mijn vraag om toelichting te verschaffen en vragen te beantwoorden tijdens deze commissie,” besluit Van Baelen. De commissie is openbaar en wordt gestreamd zodat elke Bocholtenaar of belanghebbende deze commissie kan volgen. Meer info over deze infovergadering via website gemeente Bocholt. RDr