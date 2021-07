Vrouw (43) moet onder het mes voor ‘blindedarmontsteking’, maar ontdekt dat ze aan het bevallen is

Een Britse vrouw (43) had een onvervulde kinderwens na een mislukte ivf-behandeling en had de hoop eigenlijk al opgegeven. Maar enkele maanden geleden kreeg Janice Kerwick plots hevig buikpijn. Ze verloor gewicht en voerde drie - negatieve - zwangerschapstests uit. Eind juni werd de buikpijn te intens, waardoor dokters dachten dat ze een blindedarmontsteking had. Maar uiteindelijk bleek dat de pijn een andere oorzaak had.

Twee uur voor ze onder het mes ging, onderging de 43-jarige Janice Kerwick uit Londen nog een laatste, verplichte zwangerschapstest. Daaruit bleek niet alleen dat ze al acht maanden zwanger was, ze was ook aan het bevallen. Enkele uren later werd dochter Arabella geboren.

“Een mirakelbaby”, aldus de dolgelukkige ouders. “We waren in shock. Ik had echt niet door dat ik zwanger was. Ik verloor gewicht, voelde de baby geen enkele keer schoppen en dan waren er nog de drie negatieve zwangerschapstests. Ik kon het pas écht geloven toen ik Arabella in mijn armen had.”

