Phoebe Philo keert terug naar modewereld met eigen label

Het was Philo die het Franse modehuis naar een hoger niveau tilde, met ontwerpen die elegant oogden en de tand des tijds moeiteloos doorstonden. Toen ze in 2018 besloot om op te stappen, werd ze dan ook meteen gemist door een hele resem fans.

Maar nu heeft de Britse besloten om terug te keren naar de modewereld, met een eigen label. Hoe de collecties er zullen uitzien, is voorlopig nog niet bekend. Ook is niet geweten of het om mode gaat voor vrouwen, mannen of zelfs kinderen. Wel zal haar voormalige werkgever, het luxeconglomeraat LVMH, een stuk van de financiering op zich nemen. Volgens het persbericht zal dit geen invloed hebben op het management van het bedrijf en zal Philo de volledige controle hebben over de collecties.