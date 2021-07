Arme Bukayo Saka. De nog maar 19-jarige aanvaller van Engeland werd tot ieders onbegrip aangeduid om de vijfde en beslissende penalty van The Three Lions te trappen in de finale van het EK, maar begaf onder de druk en miste. José Mourinho, die voor radiozender talkSPORT het EK analyseerde, kon echter begrijpen waarom de tiener toch aangeduid werd.