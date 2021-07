Houthalense Fabrizio uit ‘Temptation island’ wordt ‘De bachelor’: “Ik hoop dat mensen me zien als de man die ik nu ben”

Tattoos, een reputatie als ‘bad boy’ en niet vies van wat overspel. Fabrizio Tzinaridis (28) uit Houthalen is Elke Clijsters niet. Maar: hij is single en bekend. Dus past hij in het profiel van ‘De bachelor’, het vervolg op ‘De bachelorette’. Net als Clijsters laat de gewezen ‘Temptation island’-verleider zich straks versieren door vrijgezelle dames. Deze keer niet in België, maar in Griekenland. “Ik heb fouten gemaakt, maar ik hoop dat de mensen me zien als de man die ik nu ben.”