Red Lions vertrokken naar Tokio voor Olympische Spelen

De Lions reizen gelijk door naar Hiroshima, een dikke achthonderd kilometer van Tokio. Daar zullen ze hun trainingskamp opslaan en pas enkele dagen voor hun olympisch toernooi nemen ze hun intrek in het olympisch dorp in Tokio. In het basecamp van de Belgen, in Mito – een voorstadje van Tokio – is geen aangepaste hockey-accommodatie en dus had het geen zin om daar aan te passen aan de jetlag en de vochtige hitte.

© BELGA

© BELGAPLUS