Een personenwagen crashte maandagmorgen omstreeks half één tegen de gevel van bakkerij Hoornaert in de Leiestraat in Kortrijk. Daarbij kwam een voetganger om het leven. De bestuurder probeerde te voet te vluchten, maar is opgepakt. Overdreven snelheid ligt allicht aan de basis van de crash. Vorige week nog was de stad Kortrijk een campagne gestart tegen snelheidsduivels.