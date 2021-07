Milwaukee Bucks houden NBA-finale spannend met ruime zege tegen Phoenix Suns

Milwaukee heeft zondag zijn eerste zege behaald in de finale van de play-offs in de NBA tegen Phoenix. De Bucks haalden het met 120-100, bij de rust hadden ze al een voorsprong van 15 punten beet (60-45). De Suns leiden met 2-1 in het duel dat naar een best-of-seven wordt gespeeld, nadat ze de eerste twee wedstrijden wonnen met 118-105 en 118-108.

De uitblinker bij Milwaukee was opnieuw Giannis Antetokounmpo, met 41 punten, 13 rebounds en zes assists. Na zijn 42 punten in de tweede wedstrijd is de Griek, tweevoudig MVP (2019, 2020), de zesde speler die in de NBA-finale twee opeenvolgende matchen meer dan 40 punten door de korf gooit. Eerder slaagden Michael Jordan, Jerry West, Rick Barry, LeBron James en Shaquille O’Neal daarin. Verder was Jrue Holiday goed voor 21 punten bij de Bucks.

Bij Phoenix, dat in het derde quarter nog terugkwam tot 74-70, was Chris Paul de topschutter met 19 punten.

Woensdag staat de vierde wedstrijd in Milwaukee op het programma. De ploeg die als eerste vier duels wint, is NBA-kampioen.