ZOMERHACK. Zo koel je snel een flesje wijn

Een barbecue in de tuin, een terrasje of zelfs een snoepreisje: het is zomer, en dat zullen we na anderhalf jaar corona geweten hebben. Om optimaal te genieten van de zon, de vrijheid en elkaar deelt Billie.be elke week een zomerhack om jou het leven gemakkelijker te maken.

Wat is het probleem? Geheel onverwachts komt de familie op bezoek en die lusten wel een glaasje wijn. Alleen … de wijn staat (nog) niet koud. Hoe kun je snel wijn koelen?

De oplossing?Het enige wat je nodig hebt, is een keukenrol. Maak enkele vellen keukenpapier nat met koud water, wikkel ze rond je fles en leg de fles in de diepvries. Het natte keukenpapier versnelt het koelproces en na een kwartier is de wijn lekker fris en perfect gekoeld om te serveren! Nog een tip: leg de fles met het natte keukenpapier rond tussen losse ijsblokjes in de diepvriezer of tussen de diepvriesgroenten voor een optimaal en vooral snel resultaat.