“Jaren van pijn blijven duren” en “Van The Three Lions puppy’s gemaakt”: dit zeggen de Engelse en Italiaanse media na de EK-finale

Italië is voor het eerst sinds 1968 Europees kampioen, Engeland moet langer dan 55 jaar blijven wachten op zijn eerste grote prijs. Dat is ook de tendens in de grootste Engelse en Italiaanse media na de EK-finale. Bij Engeland focussen ze op het “vertrouwde verhaal van tegenslag” terwijl ze in Italië met bloemetjes gooien naar bondscoach Roberto Mancini.