It’s not coming home, it’s going to Rome. Niet Engeland is op het eigen Wembley Europees kampioen geworden. Onwaarschijnlijk, want alles zat zowat mee met een vroege voorsprong en de energie van 60.000 Engelsen op de tribune. Maar het beste team pakte de beker. Ook al was het na strafschoppen. Daar moeten we blij om zijn. De Rode Duivels werden opnieuw uitgeschakeld door de latere winnaar.