Ja, met Wout Van Aert op de Mont Ventoux is de strafste rit van de Tour al gereden. En ja, binnen zeven dagen finisht het peloton al in Parijs. Maar toch, de honger is groot bij de ploeg van ‘Vive le vélo’: eindelijk kunnen ze weer naar Frankrijk. Het wordt een korte maar pittige sprint. “Pintje drinken? We zijn daar om te werken.”