Engelse bondscoach Gareth Southgate neemt verantwoordelijkheid op voor gefaalde penaltyreeks: “Ik besliste wie ze nam”

Terwijl de Italianen hun tweede Europese kampioenschap vierden, bleven Gareth Southgate en zijn Engelse selectie treurend achter. In een korte reactie gaf Southgate aan dat hij trots is op wat zijn spelers bereikt hebben op het toernooi, maar tegelijkertijd kon hij niet om de gefaalde strafschoppenreeks heen. “We waren nochtans heel goed voorbereid”, vertelde hij bij de BBC.

Na afloop overheerste uiteraard ontgoocheling bij Engelse bondscoach Gareth Southgate. “We zijn enorm ontgoocheld. Ik heb aan de spelers gezegd dat we allemaal samen verliezen, zoals we ook samen winnen. Niemand blijft nu alleen achter. We hebben ongelooflijk hard gewerkt om dit te bereiken en hebben samen voor fantastische herinneringen gezorgd.”

Voor de teleurstellende penaltyreeks nam de bondscoach zijn verantwoordelijkheid. “We waren heel goed voorbereid op strafschoppen. Ik heb beslist welke spelers als eerste op het lijstje kwamen en neem dus alles op mij.”