IN BEELD. Italiaanse vreugde in stadion vol Engels verdriet: zelfs geblesseerde Spinazzola viert op krukken mee

De strijd is beslecht: Italië kroonde zich in Wembley, in een stadion vol knotsgekke Engelse fans, tot Europees kampioen tegen Engeland. Dat leidde uiteraard tot dolle vreugde bij de winnaars, waar zelfs Leonardo Spinazzola - die tegen de Rode Duivels zijn achillespees scheurde - op krukken kwam meevieren. De Engelse selectie en een groot deel van de aanwezige fans treurden tegelijkertijd om het verlies. Naast een trofee grijpen na een strafschoppenreeks: veel dichterbij kan je niet komen. Een stadion vol tranen van verdriet, maar toch ook een paar van blijdschap: dit zijn de mooiste beelden na afloop van de EK-finale.