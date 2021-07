Ritwinnaar van zaterdag, Bauke Mollema, is de enige renner in deze Tour die zonder vermogensmeter op zijn stuur rondrijdt. — © BELGA

Wattagemeters

Sinds de wonderbaarlijke raid van Tadej Pogacar naar Le Grand-Bornand, gonst het in en rond het peloton over de wattages die hij trapte. Niemand kent zijn cijfergegevens, behalve de renner en zijn entourage. Veel geheimdoenerij, ‘omdat ik de concurrenten geen voordeel wil bieden met informatie over mijn vermogen’, klinkt het bij Pogacar. Wat is daar van aan?