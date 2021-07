Strava is het bekendste en meest gebruikte platform waarop (prof)renners hun data zichtbaar maken voor het grote publiek. Ook André Greipel is gebruiker van de populaire fiets-app. We schotelen zijn gegevens van de loodzware negende Touretappe naar Tignes voor aan de Peltse wielertrainer Danny Stevens. Hij verklaart voor ons het Strava-abc.