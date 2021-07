Blije mensen uit Genk: Tax Shelter consultant Samuel Feller, business development manager Karl Stephan Pauler en producersteam Eric Goossens en Anton Roebben op de Croisette in Cannes. — © Walking The Dog

CANNES

De prachtige animatiefilm ‘Where is Anne Frank’ van het Genkse productiehuis Walking The Dog ging vrijdag in wereldpremière. De Limburgse ploeg blikt meer dan tevreden terug: “Een zeer aangenaam evenement.”