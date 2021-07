Gewelddadige protesten tegen opsluiting oud-president Zuma: miljoenen schade, al één dode

In Zuid-Afrika breidt het protest uit over de opsluiting van oud-president Jacob Zuma. Zondag werden er onder meer schermutselingen gemeld in de economische hoofdstad Johannesburg en de noordelijke provincie Gauteng. Een regeringswoordvoerder zei dat de schade na ruim drie dagen aan protesten op 100 miljoen rand (6 miljoen euro) geraamd wordt. De protesten begonnen donderdag in Zuma’s thuisprovincie, KwaZulu-Natal.