Kampeerders op bivak in de Bergeindestraat in Opoeteren meldden vrijdag om 23.20 uur dat ze werden lastiggevallen door buitenstaanders die onder meer over de omheining klommen. Een patrouille trof in de omgeving van de bivak enkele jongeren uit de buurt aan. Zij gaven aan er niets mee te maken hebben en moesten de locatie verlaten. ppn