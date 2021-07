Is it coming home or is it coming to Rome? Zowel in Londen als in Genk hopen ze op een groot volksfeest zondagavond. Volg hier live hoe de Italiaanse Limburgers de match tussen Italië en Engeland beleven en het feest dat achteraf mogelijk volgt. Want de Italianen kijken met veel goede moed uit naar de wedstrijd: “Als we straks winnen, komt er 10.000 man op straat in Genk.”