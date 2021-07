De politie kreeg zaterdag om 16.10 uur een melding van een inbraak in een appartement op de Grote Baan in Hasselt. De daders stalen een geldsom. Dezelfde dag was er nog een poging in hetzelfde gebouw en een effectieve inbraak in een flat op de Sint-Truidersteenweg. Daar is de buit nog niet bekend. Die vaststellingen gebeurden rond het middaguur. ppn