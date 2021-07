Eerst vluchtmisdrijf, daarna huiselijk geweld: Maaslander mag nachtje brommen

Maaseik/Dilsen-Stokkem

De politie kreeg zondag om 5.45 uur een melding van een ongeval op de Heppersteenweg in Maaseik. Daar had P.F. (31) uit Dilsen rechtdoor over de rotonde vanuit de Heppersteenweg gereden en dan de vlucht genomen. Hierbij werd de infrastructuur beschadigd. De dertiger kan uiteindelijk aangetroffen worden na een melding van huiselijk geweld. Hij blies positief en zijn rijbewijs werd ingetrokken. Omdat P.F. zich weerspannig opstelde mocht de Dilsenaar ook nog een nachtje brommen. ppn