Novak Djokovic wint nu ook Wimbledon en evenaart illuster record van Nadal en Federer

Hij heeft het alweer geflikt. Na de Australian Open en Roland Garros heeft Novak Djokovic nu ook Wimbledon gewonnen. In de finale was de Servische nummer één van de wereld sterker dan de Italiaan Matteo Berrettini: het werd 6-7 (4-7), 6-4, 6-4 en 6-3. Het is Djokovic’ twintigste zege in een Grandslamtoernooi, waarmee hij in de ranglijst naast Rafael Nadal en Roger Federer komt. De Grote Drie staan nu écht op gelijke hoogte van elkaar.