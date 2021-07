Kroont Italië zich tot Europees kampioen voetbal? Binnen een paar uur kennen we de ontknoping van het EK en dat brengt de voetbalkoorts in bepaalde regio's in onze provincie tot een ongekende hoogte. In Genk zijn ze er alvast van overtuigd dat de Azzurri voor de tweede keer Europees Kampioen zullen worden.

