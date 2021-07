Sepp Kuss heeft wat hij wilde: een ritwinst thuis. De Amerikaan woont in Andorra La Vella en won de vijftiende etappe, die daar aankwam. Achteraf was Kuss zeer dankbaar voor het harde werk van teamgenoot Wout van Aert, die samen met hem in de kopgroep zat. “Hij heeft in de vallei de hele tijd gewerkt”, vertelde de Amerikaan tijdens het flashinterview.