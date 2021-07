UITSLAG ETAPPE 15 TOUR DE FRANCE. Sepp Kuss maakt het voorbereidende werk van alweer indrukwekkende Van Aert af

De eerste Pyreneeënrit met aankomst in Andorra is gewonnen door de Amerikaan Sepp Kuss (Jumbo-Visma). Hij was de beste uit een ruime kopgroep van 32 die al snel het hazenpad koos. Ook opmerkelijk: Wout van Aert deed verdorie een gooi naar de bollentrui. Morgen is het rustdag.

Geel: Tadej Pogacar (Slo)

Groen: Mark Cavendish (GBr)

Bolletjes: Wout Poels (Ned)

Wit: Tadej Pogacar (Slo)

Hoe kwam de zege tot stand?

Thomas De Gendt was de eerste aanvaller van de dag. Hij kreeg eerst het gezelschap van zeven en een tijdje later nog eens 24 renners. Dat leidde tot een kopgroep van 32 renners met daarbij drie landgenoten - De Gendt, Teuns en Van Aert - maar ook enkele serieuze kleppers als Alaphilippe, Valverde, Woods, Quintana…

Ook opvallend: met Van Aert, Kuss en Kruijswijk stuurde Jumbo-Visma drie sterke elementen naar het front waardoor de Deen Vingegaard in het peloton enkel nog de steun had van Mike Teunissen.

Ondanks de omvang van de kopgroep bleef de vaart er goed in, vooral omdat Groupama - FdJ in functie van kopman Gaudu het tempo strak hield. Quintana was de eerste die demarreerde maar aan de voet van de steile laatste col, de Col de Beixalis , was het een uitgedunde kopgroep die zich aanbood. Quintana demarreerde opnieuw als eerste en tekende daarmee het lot van Van Aert die met plezier loste. De beslissende aanval kwam van Sep Kuss, ploegmaat van Van Aert. De jonge Amerikaan reed in geen tijd een serieuze kloof bij elkaar en passeerde de top van de Beixalis met een kleine halve minuut voorsprong op een bewonderenswaardige Alejandro Valverde. Eén veilige afdaling richting Andorra La Vielha volstond echter voor de Amerikaan om zijn eerste ritzege ooit in de Tour te laten optekenen. De 41-jarige Valverde werd knap tweede.

Wie reed zich nog in de kijker?

De Ineos - Grenadiers. Opgeven staat niet in het woordenboek van Dave Brailsford en dus werden Dylan van Baarle en Jonathan Castroviejo voorop gestuurd om af te haken in het vooruitzicht van de laatste col. Daar moesten ze tempo maken in dienst van Carapaz. De verwachte aanval op de steile laatste col kwam er maar Carapaz kreeg Pogacar en co niet uit het wiel. Toch mogen we de Ineos-troepen in het verdere vervolg van de Pyreneeën nog verwachten.

Wat deden de favorieten?

Eens de omvangrijke kopgroep het ruime sop had gekozen, kwam het er voor het team van gele trui Tadej Pogacar op aan de koers te controleren. Aangezien er in de kopgroep niemand een bedreiging vormde voor het algemeen klassement, viel dat deel van de job alvast mee.

Op de Port d’Envalira - het dak van de Tour - werd het werk overgenomen door Ineos Grenadiers. Vooraan lieten van Baarle en Castroviejo zich makkelijk lossen, in het peloton schroefden Kwiatkowski en Thomas het tempo op in dienst van Carapaz. Gele trui Pogacar zat intussen geïsoleerd in het wiel van zijn Ecuadoraanse uitdager. Een aanval van Carapaz viel te verwachten en kwam er ook. Maar veel meer dan een speldenprik was het niet. Dan was de versnelling van Vingegaard feller maar ook hij kon geen kloof slaan. Aan de kop van het klassement veranderde nauwelijks iets.

Verder nog iets leuk dat je moet weten?

Geloof het of niet maar Wout van Aert heeft schijnbaar ook zijn oog laten vallen op de bolletjestrui. Door zijn ritzege op de Ventoux staat de Belgisch kampioen alvast hoog in de tussenstand en dus besloot hij op de eerste col van de dag - Montée de Mont-Louis, eerste categorie - zich te mengen in de strijd om de punten. Op de Col de Puymorens - tweede categorie - liet Van Aert iedereen zijn achterwiel zien. En op de volgende col - de Port d’Envalira, tevens het dak van deze Tour - werd hij weer tweede achter de ontsnapte Quintana. De laatste col van de dag - de Col de Beixalis - was duidelijk te steil voor Van Aert maar aangezien het gros der punten op woensdag en donderdag te verdienen valt, hoeft De Herentalsenaar zijn ‘bollendroom’ nog niet op te geven. Nog een paar spurtjes in functie van Tokio zouden kunnen volstaan, al was het maar om Woods en co flink de stuipen op het lijf te jagen. Het leverde hem vandaag alleszins de ‘Prijs van de Strijdlust’ op.