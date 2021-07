Rund deelt kopstoot uit aan Antwerpse schepen: “Die bordjes staan er dus niet voor niks”

Pijnlijk filmpje van Antwerps havenschepen Annick De Ridder op Instagram… De N-VA-politica was blijkbaar zo enthousiast om een rund te spotten in natuurgebied Hobokense Polder dat ze snel een selfie wilde maken. Het beest daarentegen was daar niet mee opgezet en liet dat meteen merken met een stevige kopstoot. “Die bordjes ‘afstand houden’ staan er dus niet voor niets… Instant karma, lesje geleerd! Zowel koebeest als ondergetekende zijn ok...”, postte Annick De Ridder, die er zelf goed om kon lachen.