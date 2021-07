VIDEO. Italianen en hun bijgeloof: ploegbus ‘vergeet’ teammanager Gianluca Vialli mee te nemen

Bijgeloof is in het voetbal nooit ver weg, ook niet op het EK. Bij de Italiaanse selectie blijkt er echter een opvallende vorm van bijgeloof te zijn: de Italianen ‘vergaten’ dit toernooi al elke keer hun teammanager Gianluca Vialli mee te nemen bij het vertrek met de ploegbus. Ook zaterdag was het weer prijs toen de Italianen aan hun reis naar Londen begonnen.