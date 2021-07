Na 21 jaar heeft ze Maarten (42), de papa van haar twee kinderen, verlaten. Sarah is 43 en net gescheiden. “Het was alsof de ­zuurstof langzaamaan uit onze relatie verdween. Ik voelde me verstikt. Gebetonneerd.” Sarah wou vrij zijn. “Hij bleef het maar over het ­overspel hebben, terwijl het daar niet om draaide.”