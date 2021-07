Israël gaat van start met toedienen van derde prik aan risicopatiënten

Israël biedt mensen met een verzwakt immuunsysteem een derde prik van het coronavaccin aan. Dat heeft de Israëlische minister van Gezondheid Nitzan Horowitz zondag gezegd aan de zender Kan. Voor die derde prik zal het vaccin van Moderna gebruikt worden. De Israëlische overheid is er echter nog niet uit of deze booster ook algemeen ingezet zal worden.

Tot dusver heeft Israël zo goed als enkel het vaccin van BioNTech/Pfizer ingezet in de vaccinatiecampagne, maar die voorraad zou eind deze maand opgebruikt zijn. Premier Naftali Bennett zei zondag nog dat hij met Pfizer-CEO Albert Bourla overeengekomen is dat de eerstvolgende levering vervroegd zal worden naar 1 augustus, in plaats van september.

De deltavariant slaat ook in Israël toe, hoewel meer dan de helft (56 procent) van de bevolking intussen volledig gevaccineerd is. Een paar weken geleden lag het aantal nieuwe besmettingen op minder dan 10 per dag, intussen zijn dat er 450 per dag.

Van een snelle derde prik voor de hele bevolking is echter nog geen sprake, zegt Sharon Alroy-Preis, hoofd volksgezondheid bij het ministerie van Gezondheid. “Het is redelijk complex”, zei Alroy-Preis ook aan Kan. “We zien vandaag vooral uitbraken onder kinderen en hun ouders, en zij waren vaak nog niet gevaccineerd in januari en februari.”

In de Israëlische ziekenhuizen liggen 46 coronapatiënten die er ernstig aan toe zijn, van wie de helft gevaccineerd is. De meesten zijn risicopatiënten.